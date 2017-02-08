دبـي استقبلت 15 مليون سائح خــلال عام 2016

استقبلت إمارة دبي 14.9 مليون سائح خلال عام 2016، محقّقة زيادة بنسبة 5% مقارنة مع عام 2015، وبمعدل نمو سنوي مركّب قدره 8% لأربع سنوات (2012-2016).

وحسب إحصائيات أصدرتها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"، يمثّل هذا الأداء ضِعف متوسط معدلات النمو العالمية المقدّرة عند نسبة 4% لنفس الفترة وفق ما توقّعته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يعزّز من إمكانية تحقيق «دبي للسياحة» لأهدافها خلال السنوات الثلاث المقبلة بحلول عام 2020، وفقا لما نقلته صحيفة "الاتحاد".



ويسهم الأداء القوي للقطاع السياحي للإمارة، الذي تم تحقيقه في عام شهد فيه الاقتصاد العالمي اضطرابات وتحدّيات كثيرة في منح الزخم للوصول إلى الهدف المتمثل في استقبال 20 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2020، وبالتالي المساهمة بنسبة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وهو ما يعزّز من مرونة وتنافسية القطاع السياحي.

وتمكّنت دبي من توسيع حصتها في بعض الأسواق واستقطاب السيّاح من تلك الوجهات على الرغم من تأثر أكبر 3 أسواق رئيسية بالتقلبات العالمية غير المسبوقة، وحالة الحذر التي انتابت المستهلكين من شتى أنحاء العالم خلال عام 2016.

