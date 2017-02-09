18.5 مليون مسافر على رحلات "الاتحاد" في 2016

سجلت "الاتحاد للطيران" عاماً آخر من النمو المستدام خلال 2016 ساهم في تحقيقه إدخال الشركة لطائرات جديدة إلى الخدمة، وتوفير رحلات إضافية، وإطلاق المزيد من المنتجات العالمية المستوى.

ونقلت الشركة 18.5 مليون ضيف خلال العام، بزيادة نسبتها 6 % عن عام 2015.

وخلال العام، شغّلت الاتحاد للطيران أكثر من 109 آلاف رحلة ركاب وشحن منتظمة قطعت ما يقرب من 446 مليون كيلومتر وغطّت ما يصل إلى 112 وجهة، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وسجلت الطاقة الاستيعابية، محسوبة بعدد المقاعد المتوافرة للكيلومتر، نمواً بنسبة 9 %، كما شهدت حركة المسافرين، محسوبة بعدد مسافري العائدات للكيلومتر، نمواً بنسبة 8 % مقارنة بـ2015. واستمر معدل إشغال المقاعد عند نسبة 79%.

أسطول

وتسلمت الاتحاد للطيران 10 طائرات جديدة خلال عام 2016، شملت 3 طائرات من طراز إيرباص A380، و5 طائرات من طراز بوينغ 787، وطائرتي شحن من طراز بوينغ 777-200.

ومن المقرر استلام 12 طائرة إضافية خلال عام 2017، تشمل 9 طائرات من طراز بوينغ 787، وطائرتين من طراز إيرباص A380، وطائرة شحن من طراز إيرباص A330-200.

وتستمر الاتحاد للطيران في الاحتفاظ بأقوى التصنيفات الائتمانية في صناعة الطيران (تصنيف A من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني)، بما يؤكد على قوة نموذج عملها الناجح الذي يحظى بالتقدير على نطاق واسع في القطاع المالي العالمي.

ونقلت الاتحاد للطيران أكثر من 76 % من إجمالي المسافرين الذين سافروا من وإلى مطار أبوظبي في 2016.

وبعد إضافة شركاء الاتحاد للطيران بالحصص الذين يشغلون رحلات إلى العاصمة أبوظبي، يرتفع العدد الإجمالي إلى 86 % من حركة المسافرين في مطار أبوظبي الدولي.

شبكة الشركاء

وتشمل شبكة شركاء الاتحاد للطيران بالحصص طيران برلين والخطوط الجوية الصربية وطيران سيشل وأليطاليا وجيت آيروايز وفيرجن أستراليا والاتحاد الإقليمية، وتمثل سابع أكبر تجمع لشركات الطيران على مستوى العالم.

وخلال عام 2016، نقل أسطول طائرات تلك الشركات، الذي يضم مجتمعاً نحو 705 طائرات، ما يصل إلى 126.6 مليون ضيف.