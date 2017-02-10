بريطانيا والهند ترفعان قيودا على رحلاتهم الجوية

اتفقت بريطانيا والهند على تخفيف القيود المفروضة على عدد من الرحلات الجوية بين البلدين في مسعى لتعزيز العلاقات التجارية والسياحية بين البلدين قبل أن تغادر بريطانيا عضوية الاتحاد الأوروبي.



وجرى رفع القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجوية المتجهة إلى بريطانيا من مدن هندية رئيسية من بينها تشيناي وكولكاتا بما يسمح للمسافرين بالاختيار من بين نطاق أوسع من الرحلات الجوية.



وقال وزير الطيران البريطاني طارق أحمد "نطلق فرصا جديدة في التجارة والسياحة ستعزز اقتصادينا وتخلق وظائف جديدة وتبني روابط تجارية جديدة."