11 % نمواً في عدد السياح لرأس الخيمة خلال 2016

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، هيثم مطر، أن رأس الخيمة هي أسرع وجهة سياحية نمواً على مستوى العالم خلال العام الماضي، موضحاً أن عدد السياح والزوار في الإمارة خلال العام الماضي سجل زيادة بنسبة 11%، وهو أعلى من المعدل العالمي المعتمد، الذي أعلنته في وقت سابق منظمة السياحة العالمية، ويراوح بين 3 و4%.

وبيّن مطر أن عدد الزوار والسياح القادمين إلى رأس الخيمة، العام الفائت، بلغ 820 ألف سائح وزائر، بزيادة عددية وصلت إلى 100 ألف، مقارنة بالعام 2015، في حين بلغ عدد الزوار والسياح 720 ألفاً، معتبراً أن القطاع السياحي في رأس الخيمة، بقيادة وإشراف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، يقترب من الهدف والطموح، الذي وضعته نصب عينيها، وهو استقطاب مليون سائح وزائر بنهاية العام 2018، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأكد أن الاستراتيجية السياحية لرأس الخيمة التي تبدأ في 2019، هي "الهدف الأكبر" للهيئة والقطاع السياحي في الإمارة، ويقضي باستقطاب 3 ملايين في العام 2025.