"دلتا أيرلاينز" تعتزم توزيع حصة أرباح بقيمة مليار دولار

أعلنت شركة الطيران الأميركية "دلتا أيرلاينز" اعتزامها توزيع حصة أرباح بقيمة تزيد على مليار دولار اليوم الثلاثاء، وذلك للعام الثالث على التوالي، في الوقت الذي ستحتفل فيه الشركة بالإنجازات المميزة التي حققتها بفضل أكثر من 80 ألف موظف يعملون لديها في مختلف أنحاء العالم.

وذكرت الشركة أنها وزعت حوالي 5 مليارات دولار من خلال برنامج المشاركة في الأرباح خلال السنوات الخمس الماضية.

وإلى جانب برنامج المشاركة في الأرباح تطبق الشركة برنامج "المكافآت المشتركة" والذي يقدم مكافآت شهرية للعمال عند تحقيق الأهداف التشغيلية خلال العام.

وحصل موظفو "دلتا أيرلاينز" خلال العام الماضي على أكثر من 90 مليون دولار من خلال برنامج "المكافآت المشتركة"، في الوقت الذي حققت فيه الشركة معدلات تشغيل ونتائج مالية قياسية.

في الوقت نفسه سيحصل موظفو "دلتا أيرلاينز" على زيادة في أجورهم الأساسية بنسبة 6% اعتبارا من أبريل المقبل، وهو ما يعني زيادة الأجور بنسبة 25% خلال عامين.