بوينغ تتوقع بدء تحليق الطائرة 787 ماكس-9 في ابريل

قالت بوينغ إنها تنوي أن تبدأ طائرتها الجديدة 737 ماكس-9 التحليق للمرة الأولى في ابريل نيسان وذلك في مؤشر جديد على بدء تسليم النموذج الكبير من طائرة الخدمة الشاقة في 2018.



وتسليم طرز الطائرة 737 ماكس أحادية الممر التي ستحل محل الطراز الحالي 737 "ان.جي" الذي طرح للمرة الأولى عام 1997 خطوة مهمة لبوينغ على طريق تحقيق أهدافها المالية التي تعهدت بها للمستثمرين وتعويض تباطؤ إنتاج بعض طائراتها الأضخم مثل 777 و747.



وترغب شركات الطيران في الطراز ماكس لأنه أقل استهلاكا للوقود بكثير من الطرز الحالية.



