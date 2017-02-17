ما هي نوعية اليخوت المشاركة بمعرض دبي العالمي للقوارب؟

استعداداً لمشاركة الشركة في معرض دبي العالمي للقوارب في نهاية هذا الشهر، والذي يصادف الاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسها، قامت شركة الخليج لصناعة القوارب (جلف كرافت) بتدشين مجموعة كبيرة من يخوتها وقواربها من مختلف علاماتها التجارية، والتي تشارك بها في هذا المعرض، بحسب بيان أمس.

وتقوم الشركة بعرض مجموعة واسعة من اليخوت والقوارب التي يتراوح طولها ما بين 48 قدماً (أو ما يعادل 15 متراً) و155 قدماً (أو 47 متراً)، من بينها النسخة الثانية من يختها الأكبر "ماجستي 155"، والذي يعرض للمرة الأولى في معرض دبي والمنطقة بشكل عام.

كما سيقدم جناح الشركة في المعرض مجموعة جديدة ومتميزة من اليخوت والقوارب التي تعرض للمرة الأولى عالمياً، بالإضافة إلى أحدث النسخ من اليخوت الأخرى، وستعكس جميع اليخوت والقوارب الجديدة المعروضة، أحدث التوجهات التي تتبناها الشركة في التصميم والتقنية والمواد المستخدمة.

وقال محمد بن حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن جلف كرافت تعتبر مشاركتها في المعرض هذا العام انطلاقة جديدة في تاريخها، ليس فقط لأنها تعرض لأول مرة أسطولها الكامل من اليخوت الجديدة، ولكن لنوعية المعروضات، وللاهتمام العالمي الذي خلقته الشركة، وخاصة بعد مشاركتها الناجحة الصيف الماضي في معرضي كان وموناكو، حيث عرضت اليخت السوبر "ماجستي 155" واليخت ثلاثي الأسطح (تراي-ديك) "ماجستي 110"، كما أبرمت شراكات استراتيجية جديدة، مثل اتفاقية الشركة مع وكالة "دريتمان" الألمانية لليخوت، التي تم الإعلان عنها في معرض دوسيلدورف.

وتوقع الشعالي أن يصل عدد ضيوف الشركة من خارج الإمارات أكثر من 200 شخصية بارزة من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى زبائن الشركة من داخل الدولة الذين من المتوقع أن يزيد عددهم على 500 شخص.