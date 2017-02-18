هيثرو وديغول الأكثر استقبالاً للمسافرين بأوروبا

تسببت العملية الإرهابية التي وقعت في مطار بروكسل مارس الماضي، في تراجع ترتيب المطار الرئيسي للعاصمة البلجيكية، في قائمة أكثر المطارات الأوروبية استقبالاً للمسافرين، وبالتالي حصل مطار بروكسل على المرتبة الـ26 خلال العام الماضي، متراجعا خمسة مراكز مقارنة بالعام الذي سبقه.

وقد استقبل المطار في العام الماضي ما يقرب من 22 مليونا من المسافرين من وإلى مختلف دول العالم، وهو رقم أقل بنسبة 7% مقارنة بالرقم المسجل في عام 2015، وتسبب هذا الأمر في تراجع مركز بروكسل بين المطارات الأوروبية لصالح مطارات أخرى مثل مانشستر الإنجليزي وستوكهولم وفيينا، بحسب ما ورد في "الشرق الأوسط".

كما تراجع ترتيب مطار شارلروا البلجيكي، وهو الثاني في البلاد من حيث الأهمية بعد مطار بروكسل، واحتل مطار شارلروا المرتبة 63 بعد أن كان يحتل المرتبة 61 في عام 2015، بينما احتفظت مطارات أخرى في بلجيكا مثل أوستاند ولياج بنفس الترتيب تقريبا وهما 179 و184 أوروبيا.

وحسب الإعلام البلجيكي لا يزال مطار هيثرو البريطاني يحتل المرتبة الأولى أوروبيا بعدد من المسافرين يصل إلى ما يقرب من 76 مليون راكب، وجاء المطار الفرنسي شارل ديغول في المرتبة الثانية، بعدد من المسافرين يقارب 66 مليون شخص، ثم مطار أمستردام الهولندي في المرتبة الثالثة بعدد من المسافرين يصل تقريبا إلى 64 مليون شخص.

واستقبل مطار بروكسل في نوفمبر الماضي مليونا و740 ألف راكب، وبالتالي سجل زيادة بنسبة 3% تقريبا مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2015، بل يُعتبر هو أعلى رقم يتم تسجيله في شهر نوفمبر، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها سلطات مطار بروكسل عن تسجيل زيادة قياسية في أعداد الركاب منذ تفجيرات بروكسل التي وقعت في المطار وطالت أيضا إحدى محطات القطارات الداخلية، وخلفت 32 قتيلاً وإصابة 300 آخرين.

وقالت سلطات مطار بروكسل في بيان، إن الفضل في هذه الزيادة يعود إلى شركتي "بروكسل إير لاينز" و"ريان إير"، وفي الوقت نفسه هناك زيادة في عدد الرحلات والركاب لشركات طيران أوروبية مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2015 الذي وقعت فيه تفجيرات باريس التي خلفت 130 قتيلاً.

وفي أعقاب ذلك، فرضت سلطات المطار في بروكسل بعض الإجراءات الأمنية، مما كان له تأثير إلى حد ما في تقليل عدد الرحلات والمسافرين، خصوصا بالنسبة للركاب الأوروبيين، وقامت أعداد منهم بإلغاء رحلاتهم، ولا يزال هناك بعض الركاب يحاولون حتى اليوم أن يتجنبوا السفر عبر مطار بروكسل، خصوصا من دول مثل الولايات المتحدة واليابان والصين.

كما ارتفعت رحلات الشحن الجوي بنسبة فاقت 15%، حسب ما قالت وسائل الإعلام البلجيكية التي أضافت أن عدد الرحلات الجوية بشكل عام انخفض بنسبة 1.5% مقارنة مع نوفمبر الماضي، ولكن متوسط عدد الركاب على الرحلات ارتفع من 106 ركاب إلى 111 راكبا في الرحلة الواحدة.