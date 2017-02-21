تراخيص للنساء "السعوديات" للعمل مرشدات سياحيات

أكد رئيس مجلس الإدارة بالجمعية السعودية للمرشدين السياحيين سطام البلوي أن الجمعية ستنال استقلاليتها بدءا من العام القادم عن الهيئة العامة للسياحة.

وأوضح أن الجمعية تأمل في منح الترخيص للنساء كمرحلة أولى للعمل كمرشدات متاحف أو مواقع سياحية، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

وأشار إلى أن الجمعية تستهدف الترخيص لـ1500 مرشد سياحي مع حلول عام 2020 ‏و4000 في 2030.

وقال إن الجمعية ستعتمد في خطتها عمل الدورات التدريبية للمرشدين السياحيين، ورسوم العضوية، كما وقع برنامج رعاية مع إحدى شركات التسويق، إضافة إلى زيادة عدد المرشدين السياحيين لتلبية العدد المتوقع للخدمة.

وأكد البلوي أن الجمعية بعد استقلاليتها ورفع الدعم عنها من قبل الهيئة ستبحث عن مواردها بشكل رئيسي بالاعتماد على الدورات فهي تحقق هدفين الأول الدخل المادي والثاني تطوير خدمات المرشدين السياحيين.

وأضاف: "الإرشاد السياحي مهنة يمكن أن تمارس من خلال مؤهلات ومعايير معينة، إلا أنه يعتبر أحد الأنشطة الرئيسية الداعمة لنجاح السياحة في الدول المتقدمة سياحيا، وهذا ما تطلب النظر إليه من الناحيتين المهنية البحتة، والتشغيلية بمعايير اقتصادية وفنية عالية، ومن واقع التوجه الذي تنتهجه الهيئة، في اعتبار القطاع الخاص شريكا رئيسيا في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة، وتهيئة البيئة المناسبة لنمو أي نشاط سياحي".