باريس تخسر 1.5 مليون سائح في 2016 بسبب الاعتداءات

كشفت اللجنة الإقليمية للسياحة أن باريس وضواحيها خسرت 1,5 مليون سائح في 2016 إثر الاعتداءات، خصوصاً مع حذر الزوار من الصين واليابان للقدوم لفرنسا.

وبحسب الحصيلة السنوية للجنة يقدر الربح الفائت بحوالي 1,3 مليار يورو.

وأضاف المصدر أنه مع 31 مليون نزيل في الفنادق في 2016 فإن السياحة إلى منطقة باريس-ايل دوفرانس تراجعت بـ4,7% مقارنة مع العام 2015 بسبب تراجع الزوار الأجانب (-8,8%). لكن عدد السياح الفرنسيين لم يتغير تقريبا (-0,8% الى 16,7 مليون)، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وباحتساب عدد الليالي التي يتم تمضيتها في الفنادق وليس عدد النزلاء في الفنادق (يتم احتسابهم مرة واحدة بغض النظر عن عدد الليالي في الفنادق) بلغ التراجع خلال عام 7,2% وحتى 10,8% بالنسبة إلى الأجانب فقط.

وتتراجع الصين بـ21,5% مع خسارة 268 ألف سائح تليها اليابان (-41,2% أي 225 ألف سائح أقل) وإيطاليا (-26,1% أي 215 ألف سائح) وروسيا (-27,6% أي خمسة آلاف سائح).

واعتبرت اللجنة أن الأميركيين - أكبر شريحة سياح تزور فرنسا - لم يتأثروا كثيراً مع خسارة مئة ألف زائر في العام 2016 أي بتراجع نسبته 4,9%.

وأضافت اللجنة أن فنادق باريس وضواحيها استقبلت "عددا يقل بحوالي 1,5 مليون سائح فرنسي وأجنبي عن سنة 2015 أي بتراجع أكبر مما كان متوقعا".

لكنها شددت على نسبة "الارتياد الممتازة في تشرين الثاني/نوفمبر وخصوصا خلال فترة أعياد رأس السنة التي أتاحت تعويض قسم من التأخر الذي تراكم منذ بدء السنة".