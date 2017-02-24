% 81 متوسط الإشغال الفندقي بالإمارات خلال يناير

ارتفع متوسط إشغال القطاع الفندقي بالإمارات في يناير 2017 إلى 81.1% بنمو قدره 0.5% عن الشهر ذاته من العام الماضي، حسب بيانات مؤسسة "إس تي آر غلوبال"، التي أظهرت تسجيل فنادق الإمارات أفضل أداء تشغيلي على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أفادت بيانات المؤسسة المتخصصة في الأبحاث الفندقية، تفوق الطلب على القطاع الفندقي في الإمارات على المعروض من الغرف الفندقية التي زادت بنسبة 5.3% في يناير، في حين ارتفع الطلب بأكثر من 5.8%، منوهة بقدرة القطاع الفندقي على مواصلة النمو رغم الزيادة المتواصلة في المعروض من الغرف الجديدة منذ شهر نوفمبر من العام 2016.

وحسب بيانات المؤسسة فقد بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية في الدولة خلال شهر يناير نحو 711.8 درهم، بتراجع 8%، فيما بلغ متوسط العائد على الغرف نحو 577 درهماً، بتراجع 7.5% عن شهر يناير من العام الماضي، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

ووفقاً للبيانات، فقد سجلت فنادق إمارة رأس الخيمة أعلى نسبة نمو في الإشغال الفندقي على مستوى إمارات الدولة بلغت 10.1%، تلتها فنادق الفجيرة بنمو قدره 7.2%، ثم فنادق الشارقة بنسبة 5.5%، فيما حافظت معدلات الإشغال في فنادق أبوظبي ودبي على مستوياتها المسجلة في يناير من العام 2016.

وأفادت "إس تي آر غلوبال" بأن فنادق نخلة جميرا والفنادق الشاطئية في إمارة دبي، سجلت أعلى نمو في معدل الإشغال، خلال يناير الماضي بارتفاعها بنسبة 5.8%، على الرغم من تراجع متوسط سعر الغرفة في هذه الشريحة بنسبة 0.2%، مشيرة إلى تأثر العائد على الغرف الفندقية في مختلف أنحاء الدولة بالنمو القوي في المعروض من الغرف الجديدة خاصة في شريحة الفنادق المتوسطة.

وأشارت "إس تي آر غلوبال" إلى أن الفنادق في منطقة الشرق الأوسط سجلت نتائج متباينة في شهر يناير 2017، في حين أن الأداء كان إيجابياً بالنسبة للفنادق في أفريقيا، موضحة أنه مقارنة مع شهر يناير 2016 سجلت منطقة الشرق الأوسط تراجعاً في الإشغال بنسبة 2.7% ليصل إلى 68.4%. وذكرت أنه مع ذلك، انخفض كل من متوسط سعر الغرفة والعائد بنسبة 8.4 و11% لكل منهما على التوالي.

وأوضحت المؤسسة أنه في المقابل سجلت منطقة إفريقيا زيادة بنسبة 4.6% في الإشغال ليصل إلى 50.6%، فيما نما متوسط سعر الغرفة الفندقية والعائد بنسبة 12.5 و17.5% لكل منهما على التوالي بالمقارنة مع يناير 2016.

وأشارت المؤسسة إلى أن القطاع الفندقي في مصر سجل طفرة كبيرة في نمو معدلات الإشغال خلال شهر يناير 2017، وكذلك على صعيد العائدات والأسعار، منوهة إلى التحسن الاستثنائي في أداء قطاع الضيافة في مصر بالتزامن مع تحرير سعر الجنيه المصري.

وأفادت بيانات المؤسسة أن معدل إشغال الفنادق في مصر ارتفع بنسبة 24.3% خلال شهر يناير ليصل إلى 47.5%، في حين قفز متوسط سعر الغرفة إلى 1276 جنيهاً بنمو قدره 92.9% عن الشهر ذاته من العام 2016، فيما ارتفع كذلك العائد على الغرف بنسبة 139.8% ليصل إلى 606 جنيهات.