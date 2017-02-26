الإمارات وجهة أصحاب "المليونيرات" في الشرق الأوسط

ذكر تقرير نشره موقع "Visual Capitalist" الإعلامي الذي يتخذ من فانكوفر مقراً له، أن الإمارات تبقى وجهة شعبية للأثرياء في الشرق الأوسط.

إذ حلّت في المرتبة الرابعة في هجرة الأثرياء إليها خلال 2016 الذي استقبلت فيه 5000 من كبار الأثرياء المهاجرين، من 3000 مليونير في 2015، وبزيادة 67 %.

لتتخطى بذلك نيوزلندا التي حلّت في المرتبة الخامسة، ولتُصنّف الإمارات ضمن "قائمة الدول الكاسبة"، حيث جاءت أستراليا في المرتبة الأولى، باستقبالها 11000 مليونير، تلتها الولايات المتحدة 10000 مليونير، ثم كندا 8000 مليونير.

وأضاف التقرير أن العالم شهد زيادة في هجرة المليونيرات، حيث غادر 82000 مليونير حول العالم أوطانهم خلال العام الماضي، مقابل 64000 مليونير في العام الأسبق، مفيداً بأن عدد المليونيرات المهاجرين سجل زيادة 28%.