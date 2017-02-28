450 مركباً فاخراً في معرض دبي العالمي للقوارب 2017

بدأت فعاليات الدورة الـ25 لمعرض دبي العالمي للقوارب 2017 الذي يستمر حتى 4 مارس/آذار في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية. ويمثل المعرض منصة لتقديم كل ما هو جديد ومتميز في عالم الملاحة الترفيهية، فدورة هذا العام تشهد عرض 450 يختاً وقارباً ومركبة مائية، ومشاركة 87 عارضاً وعلامة جديدة.

ويتضمن المعرض، بحسب صحيفة البيان، ساحة شاطئية تقدّم فيها الأطعمة والمشروبات والموسيقى والنشاطات العائلية، لزوار المعرض الذين يفدون لزيارته من مختلف أنحاء العالم.

وتتألق إطلاقات اليخوت الفاخرة كل عام في معرض دبي العالمي للقوارب، وستشهد دورة هذا العام من المعرض 38 إطلاقاً عالمياً وإقليمياً، تتضمن يخت سلفر فاست البالغ طوله 77 متراً من تصنيع شركة سلفر لليخوت، ويختاً آخر بطول 70 متراً من تصنيع شركة "فيدشب" باسم "جوي"، وثالثاً بطول 47 متراً أطلق عليه ماجستي 155، من تصنيع شركة جلف كرافت الإماراتية.

وسينضم للمعرض 19 يختًا فاخرًا لقائمة اليخوت التي يستضيفها معرض دبي العالمي للقوارب هذا العام، فيما تتضمن قائمة العارضين والعلامات المشاركة كلا من: فير لاين لليخوت، 3أم مارين، سي بوب، أوفربلو لليخوت، ديبا لتصاميم اليخوت الداخلية، وأورتيغا للغواصات التي ستقوم باستعراض منتجاتها للمرة الأولى في المعرض. ويشهد المعرض مشاركة عدد من العارضين الجدد من المغرب ولاتفيا وبلجيكا وبلغاريا، والذين ينضمون هذا العام لنخبة العلامات والشركات العالمية الحاضرة في المعرض والقادمة من 60 دولة مختلفة.

إلى ذلك، كشف محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة "جلف كرافت" أن الشركة أنتجت أكثر من 10 آلاف يخت وقارب منذ نشأتها، مشيراً إلى أن الشركة استثمرت ما يقارب نصف مليار درهم في مختلف عملياتها على مدار 35 عاما.

وأكد في حوار مع صحيفة "الخليج" أن 70% من طلبات تصنيع اليخوت والقوارب لدى الشركة تتم لعملاء دوليين، مؤكداً أن "جلف كرافت" لديها شراكات مع أكثر من 40 موزعاً حول العالم.

وأكد محمد الشعالي أن "جلف كرافت" تحظى بنسبة 50% من الحصة السوقية لصناعة اليخوت والقوارب الترفيهية على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وقال إن الشركة تقوم بعرض عدد من أحدث النسخ لليخوت والقوارب لديها من علاماتها التجارية الرئيسية منها "ماجستي" و"سيلفر كرافت" و"نوماد" و"أوريكس" في كل عام من معرض دبي العالمي للقوارب.

وأوضح أن الشركة ستعرض لأول مرة بالمنطقة النسخة الأحدث من اليخت السوبر "ماجستي 155" الذي تم تدشين النسخة الأولى منه الصيف الماضي في معرضي "كان" و"موناكو"، إذ يُعتبر هذا اليخت، بحضوره المهيب، الأطول في المعرض ضمن فئة اليخوت السوبر وتبلغ قيمتة 25 مليون دولار وهو يجمع آخر ما توصلت إليه الشركة من خبرات متراكمة وتكنولوجيا متقدمة.