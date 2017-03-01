قبرص تحطم رقماً "قياسياً" بعائدات سياحية 2.3 مليار يورو

المصدر: نيقوسيا - أ ف ب

سجلت جزيرة قبرص أكبر عائدات سياحية في تاريخها في 2016، مستفيدة من شعبيتها لدى السياح البريطانيين والروس ومن عوامل أخرى.

وبحسب إحصائيات رسمية، فقد سجلت قبرص الواقعة شرق البحر المتوسط، عائدات سياحية بلغت 2.36 مليار يورو، بارتفاع 11.9% بالمقارنة مع 2.11 مليار يورو في 2015، لتسجل رقماً قياسياً آخر بعدما وصلت العائدات السياحية 2.17 مليار يورو في 2001.

وحققت قبرص التي يناهز سكانها المليون نسمة، رقما قياسيا ايضا على صعيد الزائرين الأجانب الذين بلغ عددهم 3.19 مليون في 2016.

واستفادت قبرص، التي تعتبر جزيرة مستقرة في منطقة تؤرقها النزاعات والاضطرابات، من شعبية قوية لدى السائحين البريطانيين والروس خصوصا، ومن ارتفاع عدد الزائرين من اليونان.