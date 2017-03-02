هل تخسر أميركا إيرادات بالملايين بسبب حظر السفر؟

قال أمين عام منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة طالب الرفاعي إن الولايات المتحدة ستخسر الملايين من إيرادات السياحة، بسبب المسافرين الذين سيعزفون عن زيارة البلاد في ضوء الحظر الذي تفرضه على دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة.

وذكر الرفاعي الأردني الجنسية أيضا أن الحظر يرجع لأسباب من بينها أن الأميركيين ليسوا من هواة السفر.

واستبعد الرفاعي أن تتأثر السياحة العالمية بالحظ، على أساس أن الزائرين للولايات المتحدة سيختارون وجهة أخرى بدلا منها.

لكنه حذر من أن الولايات المتحدة خسرت 185 مليون دولار في شهر واحد منذ تطبيق الحظر وستخسر 10 الملايين كل شهر إذا استمرت مثل هذه السياسات.

وأشاد الرفاعي باليونان لاستقبالها أكثر من مليون لاجئ في ذروة أزمة الهجرة عام 2015.

وقال إن اليونان التي تمضي في خطة إنقاذها العالمية الثالثة منذ 2010 اتخذت قرارا صائبا باستقبالها لهم.

ومن المتوقع أن ترتفع عائدات السياحة اليونانية 9% في 2017.

واعتبر أن استقبال اللاجئين في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة الديون موقفٌ "مثير للإعجاب".