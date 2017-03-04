تعرف على الضوابط الجديدة لنقل الأمتعة بمطارات دبي

تبدأ مؤسسة مطارات دبي اعتباراً من 8 مارس الجاري تطبيق قواعد جديدة للتعامل مع أمتعة المسافرين في مطار دبي الدولي بهدف الحد من المناولة الخاطئة وتعزيز الأداء.

وتتمثل تلك القواعد في رفض استقبال ومناولة أي أمتعة غير مسطحة الشكل عند مكاتب إنجاز إجراءات السفر. وأعلمت المؤسسة شركات الطيران العاملة في مطار دبي الدولي بالأمر، حيث قامت بتحديث موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي لمطارات دبي، إضافة إلى اللافتات الموجودة في المطار لتوعية المسافرين، بحسب صحيفة البيان.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار دبي علي أنكيزة: "يستخدم مطار دبي الدولي أكثر أنظمة الأمتعة تطوراً في العالم، ومع ذلك، حتى أكثر الأنظمة تقدماً من الناحية التكنولوجية يمكن أن تتعطل بسبب بعض الحقائب، خصوصاً تلك التي تكون مستديرة أو على شكل أكياس ضخمة وغير منتظمة. هذا النوع من الحقائب يؤدي إلى تعطيل الأنظمة وتأخير تسليم الأمتعة إلى الطائرة وإزعاج عملائنا".

وأضاف: "نحاول إيصال رسالتنا إلى أكبر عدد من المسافرين الذين يستخدمون هذه الأنواع من الحقائب، كما سيتم إعطاء الخيار لهؤلاء المسافرين بإعادة ترتيب محتويات تلك الأمتعة في صناديق مقابل رسوم".