"دبي للسياحة" تحدّث قوانين الرحلات البرية والمخيمات

أعلنت دائرة #السياحة والتسويق التجاري في #دبي "دبي للسياحة" عن إجراء مجموعة من التعديلات على نظام ضبط معايير الجودة الخاص بالرحلات البرية والمخيمات السياحية، الذي كانت قد أطلقته خلال مايو 2016.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين تجارب #الرحلات_السياحية البرّية التي تشتهر بها دبي، والارتقاء بمعايير القطاع السياحي، وتعزيز سمعة دبي كوجهة سياحية تقدم خيارات وتجارب مشوّقة وممتعة للجميع، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وجاءت هذه التعديلات نتيجة للتعاون المستمر والتنسيق المتواصل بين "دبي للسياحة" والعديد من الدوائر الحكومية الأخرى بما فيها هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والدفاع المدني.

وقال خالد بن طوق، المدير التنفيذي لقطاع الأنشطة السياحية والتصنيف في دبي للسياحة: "نحن ملتزمون بمساعدة الشركات المنظمة لـ"السفاري" السياحية من خلال توفير قائمة من الأنظمة الأكثر سهولة وشفافية، من أجل تحسين معايير تجارب الأنشطة الصحراوية والرحلات البرية والمخيمات السياحية التي توفرها دبي، وهذا الأمر يأتي ضمن سلم أولوياتنا بالتعاون والتواصل مع القائمين على هذه الصناعة والشركاء من الدوائر الحكومية. ونحن ممتنون لدعمهم المتواصل ونعمل بشكل جماعي نحو هدفنا المشترك المتمثل في تطوير أهدافنا وخدماتنا من أجل إرساء أفضل الممارسات في كافة أنشطة القطاع السياحي لما فيه منفعة الجميع من مشغلين وسياح".