أبوظبي تعتمد قراراً بالرسوم على التراخيص السياحية

أصدر الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بشأن رسوم بعض الأنشطة السياحية في الإمارة، على أن تستوفي هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة الرسوم الخاصة بتلك الأنشطة.

ووفقاً للقرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي: يحصل رسم بقيمة 5 آلاف درهم لترخيص مكتب بيع تذاكر السفر أو لترخيص فندق أو منتجع 4 نجوم وترخيص شقق فندقية فخمة أو الترخيص المؤقت للفنانين لمدة أسبوع، وترخيص وكيل السفر والعطلات وإعادة تفتيش بطلب من صاحب الترخيص و7 آلاف درهم لترخيص فندق 5 نجوم بحسب صحيفة البيان.

كما يتم تحصيل 2500 درهم رسوم لترخيص مكتب أو خدمة لإدارة إرشاد سياحي أو مطعم عائم أو مطعم سياحي أو ترخيص إدارة منتجات بحرية وسياحية أو ترخيص إدارة الشقق الفندقية أو إدارة الفنادق وترخيص تنظيم الرحلات السياحية الداخلية أو تنظيم المغامرات الصحراوية.

كما يتم تحصيل 500 درهم لتراخيص إضافة نشاط لرخصة السياحية أو تغيير موقع الرخصة أو تغيير النشاط. وإذا تأخرت المنشأة في تجديد ترخيصها مدة تزيد على شهر من تاريخ انتهائه تفرض عليها غرامة بقيمة 200 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه بحد أقصى 4 آلاف درهم ويجوز للهيئة إغلاق المنشأة السياحية التي انتهى ترخيصها لمدة تزيد على 3 أشهر.

كما أصدر المجلس التنفيذي قراراً بشأن تنظيم العمل في سوق الجملة للخضراوات والفواكه يفوض دائرة شؤون البلدية والنقل في بلدية أبوظبي بتأجير محال سوق الجملة والبساطات للخضراوات والفواكه بمنطقة الميناء في أبوظبي بعقود إيجار سنوية بسعر 20 درهما للقدم المربعة، على أن يتم تسجيل العقود حسب القواعد المعمول بها في البلدية، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار.