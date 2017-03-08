مصر تقترب من عودة أعداد السياح إلى ما قبل 2011

قال وزير السياحة المصري إن عدد السياح الذين يزورون مصر هذا العام قد يقترب من مستويات ما قبل انتفاضة 2011 وذلك بفضل الاستثمار في أمن المطارات وتراجع قيمة العملة المحلية.

وأوضح الوزير يحيى راشد أن أول شهرين من العام شهدا تطورات "جيدة جدا جدا" على صعيد عدد السياح، مضيفا أن الإيرادات تتحسن أيضا مع قضاء الزائرين مزيدا من الوقت في مصر.

وكانت جي.اف.كيه الألمانية لأبحاث السوق قالت الأسبوع الماضي إن حجوزات المصطافين الألمان على الرحلات المتجهة إلى مصر في موسم الصيف القادم زادت 91 %عن العام الماضي لكنها تظل أقل 23% عن مستويات ما قبل الانتفاضة.

وتعرض مصر حوافز على شركات الطيران مثل إيزي جت واير برلين الألمانية وشركات الرحلات مثل توي وتوماس كوك لجلب مزيد من السياح إلى البلاد.



إذ تم استثمار نحو 50 مليون دولار في أمن المطارات بمصر وهناك المزيد من التحديثات المرتقبة.



وأدى انخفاض قيمة الجنيه المصري بعد تخلي البنك المركزي عن ربط العملة بالدولار الأميركي في نوفمبر إلى تراجع تكلفة قضاء العطلات في مصر.



لكن جهود إنعاش قطاع السياحة المصري تواجه عراقيل من تعليق الرحلات الروسية إلى مصر إثر حادث الطائرة وتعليق الرحلات البريطانية إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.