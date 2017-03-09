أبوظبي تستهدف جذب 4.9 مليون سائح في 2017

توقع مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة سيف سعيد غباش، أن تحقق إمارة #أبوظبي نمواً في أعداد الزوار والسياح القادمين إليها، خلال العام الجاري، ليصل إلى 4.9 مليون سائح وزائر، مقارنة بـ 4.4 مليون سائح في العام الماضي.

وأوضح غباش أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لزيادة أعداد الزوار والسياح، وتنشيط الحركة السياحية الخارجية القادمة إلى أبوظبي.

وأشار غباش في تصريحات صحفية، على هامش مشاركة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في فعاليات بورصة السفر العالمي في #برلين: تستعد إمارة أبوظبي ضمن جهودها لتطوير المنتج السياحي في الإمارة إلى استقبال مشاريع سياحية كبيرة، سيكون لها الأثر الأكبر في تعزيز السياحة الثقافية والترفيهية للإمارة، ومنها افتتاح متحف لوفر أبوظبي قبل نهاية العام الجاري، ومشروع عالم وارنر براذرز في #جزيرة_ياس، إضافة إلى افتتاحها لفندقي روتانا وجميرا في جزيرة السعديات؛ حيث سيكون لهذه المشاريع الدور الكبير في رفع أعداد الزوار والسياح القادمين إلى أبوظبي، واستيعاب أكبر عدد من الراغبين بالإقامة في الفنادق الشاطئية"، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وذكر غباش، أن الهيئة تتواصل مع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية في السوق الألماني وأسواق الدول الناطقة باللغة الألمانية في النمسا وسويسرا، لإطلاعهم على العروض السياحية التي نروج لها، وتعريفهم بإمارة أبوظبي، والمقومات التي تضمها لجذب مزيد من الزوار والسياح من هذه الأسواق الهامة.