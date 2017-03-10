إيرادات السياحة تساهم في تحسين اقتصاد قبرص

شهد اقتصاد قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، تحسنا للفصل الثامن على التوالي بفضل الرقم القياسي لعدد السياح الذين زاروا الجزيرة المتوسطية كما أظهرت أرقام رسمية الجمعة.

وارتفع إجمالي الناتج الداخلي 0,7% خلال الربع الأخير من العام 2016 محافظا على الوتيرة نفسها للفصول الثلاثة الأولى من السنة كما أعلن المكتب القبرصي للإحصاءات. ومقارنة مع الفترة نفسها العام 2015 ارتفع إجمالي الناتج الداخلي بـ2,9%.

وشهدت قطاعات الصناعة والبناء والتجارة والفنادق والمطاعم تحسنا ملحوظا، حيث استقطبت قبرص أكثر من ثلاثة ملايين سائح العام الماضي.

وتنهض قبرص من فترة اقتصادية صعبة دامت أكثر من ثلاث سنوات بعد أن فرضت الحكومة إجراءات تقشف صارمة للحصول على خطة انقاذ بقيمة 10 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

ولم تنشر سلطات الجزيرة بعد رسميا تقديراتها لمعدل النمو للعام 2016 لكن وزير المالية هاريس جورجياديس توقع أن يكون بنحو 3% على أن تكون هذه النسبة مماثلة للعام الحالي.