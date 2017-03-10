"عاصفة الطيران القادمة".. رحلات طويلة منخفضة التكلفة

قال رئيس طيران الإمارات، أكبر شركات طيران للرحلات طويلة المدى في العالم، إن الشركة تقلص التكاليف للتأقلم مع ضعف الأسواق وارتفاع الدولار ومنافسة الرحلات الطويلة منخفضة التكاليف. تجبر الأوضاع الاقتصادية المتغيرة شركات الطيران الخليجية المدعومة من الحكومات، والتي دخلت العديد من الأسواق الأجنبية في آسيا وأميركا الجنوبية في الأعوام الماضية، على مراجعة نماذج أعمالها وكبح نمو طاقة الاستيعاب الذي كان جامحا من قبل.

وقال تيم كلارك للصحفيين في برلين على هامش معرض آي.تي.بي للسياحة "نحن معرضون لتغيرات السوق مثل الجميع". وأضاف أن أحد هذه التغييرات هو المنافسة المتزايدة من الرحلات طويلة المدى منخفضة التكلفة الذي وصفه "بالعاصفة القادمة". تفرض إير شاتل النرويجية للطيران ضغوطا على شركات الطيران المعروفة على رحلات الأطلسي مع توسعها في استخدام الطائرات أحادية الممر في رحلات طويلة بين مطارات محلية صغيرة وأقل تكلفة، في حين تعمل شركات طيران كبيرة مثل لوفتهانزا واير فرانس والخطوط الجوية البريطانية المملوكة لمجموعة آي.ايه.جي على تنفيذ مشروعات للرحلات طويلة المدى منخفضة التكاليف، وفقا لوكالة رويترز.

وقال كلارك "الطريقة التي يسافر بها الناس وقرار السفر ومقدار المال الذي يمكنهم دفعه والمنافسة الجديدة التي تدخل السوق والطائرات وحيدة الممر طويلة المدى كل هذا يتغير". عدة شركات طيران تدرس استخدام طائرات جديدة أكثر كفاءة وحيدة الممر لمدى أطول على مسارات يمكن أن تكون أرخص وأسهل فيها عن الطائرات عريضة البدن التي تملك طيران الإمارات أسطولا حصريا منها. وقال كلارك الذي يعمل في طيران الإمارات منذ عام 1985 إنه لا يرى أن هذا الوضع يتغير، مضيفا "ربما يكون للآخرين الذين يأتون من بعدي رأي مختلف".