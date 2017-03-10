"فورسيزونز نيويورك" يجدد إطلالته بـ120 مليون دولار

استمر فندق فورسيزونز نيويورك على مدى العقدين الماضيين في إرساء أعلى معايير السكن المترف في مانهاتن. والآن، فإن المجموعة الرائعة من الأجنحة، وأجنحة "جونيور" والممرات التي أعيد تصميمها حديثاً ضمن إطار مشروع يشرف عليه تاي ورنر رجل الأعمال ومالك الفنادق ذو الرؤية الابداعية والابتكارية في التصميم، تمثل امتداداً لهذا الإرث، وذلك من خلال إرساء معايير جديدة للتميز في مدينة نيويورك.



وبصفته راعياً حقيقياً لفن العمارة، أشرف ورنر على جميع عناصر التصميم لعملية التجديد التي بلغت تكلفتها 120 مليون دولار. وتخلق المواد والأنسجة المتباينة والتفاصيل المعمارية الفريدة، والتي تقترن مع إطلالات فريدة على مدينة نيويورك، ملاذاً هادئاً بلمسات تصميمية جمالية تجعل الضيف لا يرغب في مغادرته على الإطلاق. وتبقى جميع التصاميم الداخلية الي تم الكشف عنها مؤخراً وفية لأسلوب الديكور الحديث المرموق، والذي يحمل بصمة آي إم بي (I.M Pie)، العقل المدبر وراء التصميم المعماري المبدع للمبنى.

وقال ورنر: "سافرت في جميع أنحاء العالم لأختار أجود الأقمشة والأسطح الحجرية الفريدة والمفروشات من أجل تصميم "جناح تاي ورنر"، وجهة الإقامة الاستثنائية الأغلى على الإطلاق، والتي لا يوجد لها مثيل في عالم الفنادق الفاخرة. لقد استلهمت الإيحاء من رحلاتي لأبتكر واحة ذات تصميم مترف تتخطى توقعات أكثر المسافرين ولعاً بالفخامة. ولتوفير تجربة نادرة لا مثيل لها في مانهاتن، ولم ندخر جهداً في العناية بأدق التفاصيل، وفي نفس الوقت، لم نأخذ التكلفة في الحسبان مهما ارتفعت".

وقال مهدي إفتكاري، المدير العام للفندق: "إن حجم التكاليف والتفكير الذي استثمره السيد ورنر في عملية التجديد ترتقي بفندق فورسيزونز نيويورك إلى مستوى جديد من أسلوب الحياة في مانهاتن. وعلى النقيض من مدينة نيويورك ذات إيقاع الحياة السريع، سيجد الضيوف عالماً من الهدوء والسكينة في أجنحتنا الاستثنائية الجديدة وأجنحة جونيور. وبكل ما تحمله الكلمة من معنى، فليس هناك أي وجهة أخرى يمكن أن تقارن بالفندق، سيعيش الضيوف تجربة استثنائية لحظة دخولهم من بوابة الفندق".

