إيران تتسلم ثاني طائرة من إيرباص وعزوف عن تمويل الصفقات

وصلت طائرة إيرباص إيه330 إلى طهران لتكون بذلك ثاني طائرة ركاب مصنوعة في الغرب من نحو 200 طائرة طلبت شركة إيران للطيران شراءها في أعقاب تخفيف العقوبات على طهران.

وتم تسليم الطائرة في مدينة تولوز الفرنسية وتنضم إلى طائرة أصغر طراز إيه321 تسلمتها إيران العام الحالي.

ولم تشتر إيران بشكل مباشر طائرة مصنوعة في الغرب منذ قرابة 40 عاما باستثناء طائرة إيرباص لتحل محل أخرى أسقطتها البحرية الأميركية عام 1988.

ومن المتوقع أن تستخدم الطائرة الإيه330 الجديدة أولا في رحلات أوروبية ورحلات جوية لبكين وكوالالمبور.

ولا يزال الغموض يخيم على توقيت باقي الطلبيات المقدرة بأكثر من 100 طائرة، من بوينغ وإيرباص إذ تعزف البنوك عن التعامل مع إيران خشية عودة العقوبات الدولية أو خوفا من غرامات تفرضها الولايات المتحدة إن هي اعتبرتها تخرق عقوبات لا تزال قائمة.