50 ألف ريال غرامة مخالفة شركات الطيران لـ"حقوق العملاء"

تبدأ الهيئة العامة للطيران بداية شوال القادم تنفيذ اللائحة الجديدة لحقوق العملاء على شركات الطيران المحلية والدولية، وتوعدت الهيئة شركات الطيران المخالفة بغرامة قيمتها 50 ريالا في حالة ثبوتها.

وركزت اللائحة على تحقيق التزامات الناقل الجوي في مطارات المملكة، ومنها إلزام شركة الطيران بإسكان العميل في فندق مع تأمين المواصلات في حال تأخر رحلات المغادرة عن ست ساعات مع توفير وجبات مناسبة في حال تأخر الرحلة لثلاث ساعات، وعدم رفض أي عميل في حال توفر مقاعد، وطالبت اللائحة شركات الطيران بقبول طلبات المتطوعين للتنازل عن مقاعدهم مقابل عرض يقدم لهم، بحسب جريدة "الرياض".

وأكدت اللائحة إعادة قيمة التذكرة مع تعويض يعادل 100% في حالة إبلاغ الناقل الجوي للعميل بتأخير رحلة المغادرة لمدة ست ساعات فأكثر مع تأمين رحلات بديلة ووسيلة نقل برية لتأمين وصول العميل لأقرب مطار مع تعويضه 50% من قيمة التذكرة الجديدة.

وطالبت اللائحة شركات الطيران بتحمل تكاليف الإقامة الفندقية للعميل في حال إبلاغه بتأخر الرحلة قبل 45 دقيقة مع إبلاغه بموعد الإقلاع الجديد.

وحذرت اللائحة الناقل الجوي بعدم رفض أي عميل من ذوي الاحتياجات الخاصة صدرت له تذكرة حجز مؤكدة مع توفير منصات استقبال لهم وكراسي متحركة.

وبينت اللائحة أنه في حالة فقدان أو تلف الأمتعة للعميل فإنه يجب تعويضه بـ350 وحدة حقوق، وهي معيار صندوق النقد الدولي، وتحول بالريال السعودي مع تعويض العميل 30 وحدة حقوق عن كل يوم لتأخر وصول أمتعته.