حضور قوي لطيران الإمارات في بورصة برلين السياحية

سجّلت طيران الإمارات حضوراً قوياً في معرض "بورصة برلين السياحية" 2017، الذي يعد الأكبر عالمياً في صناعة السياحة والسفر.

وأبدى زوار المعرض، الذي أقيم من 8 إلى 12 مارس، إعجابهم بجناح "طيران الإمارات- إمكانيات بلا حدود" Emirates Infinite Possibilities ذي الأدوار الثلاثة.

واحتشد الزوار لمشاهدة الصالون الجوي الجديد لطائرات الإمارات الإيرباص A380 العملاقة الذي كشفت الناقلة النقاب عنه للمرة الأولى خلال المعرض، بعدما كانت قد أعلنت عنه مؤخراً.

ويحتوي الصالون الجديد، الذي يشكل جزءاً من برنامج تطوير المقصورات ويتكلف عدة ملايين من الدولارات، على أماكن جلوس ومنضدة ويوفر إطلالة خارجية.

وأتاح جناح طيران الإمارات، الذي أُطلق لأول مرة خلال معرض "بورصة برلين السياحية" 2016، الفرصة أمام الزوار مجدداً لاختبار منتجات الناقلة الجوية الفريدة. وعُرض، بالإضافة إلى الصالون الجوي الجديد لطائرات الإيرباص A380، جناح الدرجة الأولى الخاص بحجمه الحقيقي، ومقاعد درجتي رجال الأعمال الفاخرة والسياحية المريحة. وجرى الكشف في الجناح أيضاً عن تجهيزات جديدة لحمّام "الشاور سبا" المتوفر لركاب الدرجة الأولى على طائرات الإيرباص A380.

وعقد خلال معرض "بورصة برلين السياحية" 2017 أكثر من 500 اجتماع في غرف الاجتماعات السبع ذات التصميم العصري في الدورين الأول والثاني من الجناح، ما عكس أهمية التواصل مع الشركاء التجاريين والعملاء والجهات المعنية في الصناعة. واختبر الضيوف تجربة ضيافة طيران الإمارات الحائزة جوائز عالمية في أقسام مخصصة لهذا الغرض في حين تبادلوا الأفكار وأفضل الممارسات.

ورسخت طيران الإمارات باستمرار على مدى العقدين الماضيين التزامها تجاه معرض "بورصة برلين السياحية" والسوق الألمانية، إذ يحظى هذا المعرض بأكبر مشاركة للناقلة خارج سوقها المحلي في دبي.