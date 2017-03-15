19.6 ألف غرفة فندقية قيد الإنشاء في دبي

وصل عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في دبي مع نهاية فبراير الماضي إلى نحو 19.58 ألف غرفة ضمن 64 مشروعاً تشكل نحو 12.75% من مجمل عدد الغرف قيد الإنشاء في المنطقة، بحسب بيانات "إس تي آر غلوبل" المتخصصة في دراسة القطاع الفندقي عالمياً.

وأوضحت البيانات أن دبي تصدرت مدن المنطقة من حيث عدد المشاريع، تليها مكة في السعودية التي سجلت 17 مشروعاً قيد الإنشاء.

وأظهرت البيانات أن عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء والتخطيط في منطقة الشرق الأوسط، وصل مع نهاية فبراير الماضي إلى 153.46 غرفة ضمن 540 مشروعاً في مراحل الإنشاء المختلفة، و58.3 ألف غرفة فندقية ضمن 309 مشروعات في إفريقيا.