"يلو دور إينرجي" تمول عمليات تحديث فندق نوفوتيل الفجيرة

كشفت يلو دور إينرجي، الشركة الإماراتية المتخصصة في مجال استثمار وتشغيل أصول الطاقة الشمسية الموزعة وكفاءة الطاقة، عن مشروعها الاستثماري الجديد في قطاع خدمات الطاقة والمتمثل في تمويل عمليات تحديث فندق نوفوتيل الفجيرة، وذلك بناء على توصيات "شركة ايكوفس للهندسة"، الشركة الرائدة في المنطقة في مجال حلول خدمات الطاقة "ESCO".

وأوضحت "يلو دور إينرجي" أن هذا العقد، الذي يُعد الأول من نوعه، سيمهد الطريق نحو مزيد من الاستثمارات المستقبلية في مجال توفير حلول كفاءة الطاقة في دبي والأردن.

وستشمل عمليات تحديث الفندق تطوير أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، فضلاً عن تركيب نظام معالجة مياه الصرف الصحي. وسيساعد المشروع فندق نوفوتيل الفجيرة على توفير حوالي 12٪ من الطاقة الكهربائية المستهلكة، وخفض انبعاثات الكربون الناتجة عن عمليات التشغيل بما يعادل 500 طن سنوياً. وسيتم الانتهاء من العمل في أقل من ثلاثة أشهر بدون حدوث أي انقطاع للخدمات في الفندق.

وقال جيرمي كرين، الرئيس التنفيذي لشركة يلو دور إنيرجي: "يُعد الحد من الأثر البيئي الناتج عن العمليات التشغيلية حول العالم أمر بالغ الأهمية للحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. ونثبت من خلال مشاريعنا هذه أن تحقيق النمو الاقتصادي لا يتعارض مع الحفاظ على البيئة. ونحن ننظر إلى هذا المشروع كخطوة كبرى تتكامل مع خدمات تأجير الطاقة لدينا، ونتطلع إلى الدخول في المزيد من هذه الاتفاقيات المبنية على الخدمات المشتركة، والتي من شأنها أن تسرّع انتقال المنطقة نحو مستقبل منخفض الكربون".

وقال أحمد المشعري، الرئيس التنفيذي لشركة ايكوفس: "تشكل مساعدة العملاء على تحديد نقاط الضعف المتعلقة بكفاءة الطاقة إحدى أبرز أولوياتنا، ونستخدم لذلك خبراتنا في مجال إدارة وتعزيز كفاءة الطاقة بهدف تقديم الحلول المناسبة التي تساعد على تقليل الهدر في الطاقة وخفض التكاليف. وتخولنا شراكتنا مع يلو دور إنرجي توفير خدماتنا والقيام بشراء المعدات وتركيبها وصيانتها بدون أي دفعة مسبقة، بحيث يتمكن العملاء من توفير استهلاك المياه والكهرباء والغاز والديزل ابتداءً من اليوم الأول للتركيب".

وتساعد يلو دور إنيرجي العديد من بلدان المنطقة على توليد الطاقة المتجددة والتخفيف من انبعاثات الكربون. وقد وضعت دبي أهدافاً طموحة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في الإمارة بنسبة 30٪ بحلول عام 2030. ومن خلال العمل مع يلو دور إنيرجي، ستتمكن شركات خدمات الطاقة من تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة للشركات والهيئات المحلية دون أي تكاليف مسبقة خلال فترة زمنية قصيرة.

وتتميز شركات خدمات الطاقة بأنها توفر "التعاقد وفقاً للأداء"، أي أنها تتحمل المخاطر المحتملة لتوفير معايير كفاءة الطاقة التي يتم اقتراحها للعميل. ويمكن لهذا النموذج أن يشكل أداة قوية للشركات التي تمكنت من تحديد فرص توفير الطاقة ولكنها تفتقر إلى الموارد المالية لتنفيذ المشاريع.

ومن الجدير بالذكر أن شركة ايكوفس، التي يقع مقرها في أبوظبي، تقوم بتوفير حلول خدمات الطاقة لفندق نوفوتيل الفجيرة. كما توفر الشركة خدمات الاستشارة الهندسية للعديد من الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الفنادق والمصانع والمباني الحكومية.