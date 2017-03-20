234 مليار دولار حجم سوق "السياحة الحلال" في 2021

يستضيف معرض سوق السفر العربي "الملتقى 2017" الدورة الأولى من القمة العالمية للسياحة الحلال يوم الأربعاء 26 أبريل 2017 لتسليط الضوء على مختلف جوانب قطاع السياحة والسفر الحلال، بحضور نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين.

وقُدرت قيمة سوق السفر الإسلامي العالمي بنحو 151 مليار دولار في العام 2015، وهو ما يمثل نحو 10% من سوق السياحة العالمي، ومن المتوقع أن تصل إلى 234 مليار دولار بحلول 2021، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وقال سيمون بريس، مدير أول معرض لسوق السفر العربي (الملتقى 2017) الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة 24-27 أبريل المقبل: "يشهد الاقتصاد الإسلامي نمواً بنسبة تضاعف معدل الاقتصاد العالمي، وقد بلغ إنفاق المستهلكين المسلمين على الغذاء وأسلوب الحياة نحو 1.8 تريليون دولار في العام 2014، ومن المتوقع أن يرتفع ذلك إلى 2.6 تريليون دولار في العام 2020. ويعتبر قطاع السفر والسياحة واحداً من أبرز أسواق النمو الرئيسية في الاقتصاد الإسلامي، ويسعدنا أن نوفر المنصة المثالية للاطلاع على آخر الأفكار ومناقشة المبادرات واستراتيجيات النمو".

كما يناقش المشاركون في فعاليات المسرح العالمي ضمن معرض سوق السفر العربي الجوانب المتعلقة بمعرض إكسبو دبي 2020 الذي يشارك فيه أكثر من 180 دولة، ومن المتوقع أن يصل عدد زواره إلى أكثر من 25 مليون زائر.

وقال سيمون: "تشير التوقعات الحالية إلى أن 70% من زوار معرض إكسبو دبي سيأتون من خارج دولة الإمارات، وسيتم تسجيل العدد الأكبر للزوار في تاريخ المعرض. وبما أن هذا الحدث الاستثنائي سيدوم لمدة ستة أشهر فقط، فقد حرصنا على عقد جلسة لمناقشة السبل التي يمكن لدبي ودولة الإمارات من خلالها الاستفادة على نطاق أوسع من نجاحه وإنجازاته".