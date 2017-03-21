مصر تبدأ العمل بزيادة رسوم تأشيرة دخول السائحين

أعلن وزير السياحة المصري يحيى راشد بدء العمل اليوم بزيادة رسوم تأشيرة دخول السائحين.

وأبلغ الوزير الصحفيين في مقر الوزارة "تم إقرار سعر التأشيرة السياحية 25 دولارا والتأشيرة متعددة الزيارات 60 دولارا لمدة ستة أشهر."

وكانت وزارة السياحة أعلنت في فبراير تأجيل العمل بالرسوم الجديدة إلى أول يوليو بدلا من مارس.

ويعاني قطاع السياحة المصري الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة منذ انتفاضة عام 2011 التي أدت إلى عزوف السياح.

وتلقى القطاع ضربة جديدة في أكتوبر 2015 مع سقوط طائرة ركاب روسية تحمل 224 شخصا فوق سيناء.