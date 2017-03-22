11 ألف وظيفة متوقعة في قطاع السياحة بالإمارات خلال 2017

توقع مجلس #السياحة والسفر العالمي أن يوفر قطاع السياحة والسفر في #الإمارات 11 ألفاً و115 فرصة عمل خلال العام الجاري، منها 7302 فرصة عمل مباشرة.

وقال مديرون وعاملون في قطاع السياحة والسفر، إن القطاع سيستمر في توفير مزيد من فرص العمل، خصوصاً في ظل العدد الكبير للغرف التي لاتزال في مرحلة الإنشاء، والتوسعات الكبيرة للناقلات الوطنية، لافتين إلى أن تشغيل منشأة واحدة تضم نحو 300 غرفة يحتاج إلى نحو 350 موظفاً، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وذكر المجلس في تقريره السنوي عن مساهمة السياحة والسفر في الاقتصاد الإماراتي، أن من المتوقع لفرص العمل غير المباشرة أن تسجل نمواً بنسبة 1.8% خلال العام الجاري، مقابل 2.3% لفرص العمل المباشرة.

مشيراً إلى أن عدد الوظائف المباشرة في القطاع بنهاية العام الجاري سيصل إلى 324.5 ألف وظيفة، وغير المباشرة إلى 628.5 وظيفة.

وقال المدير العام لفندقَي "البندر روتانا" و"أرجان" في دبي، حسين هاشم، إنه خلال السنوات الثلاث الماضية، دخل السوق الفندقية في دبي وحدها نحو 10 آلاف غرفة جديدة سنوياً، مشيراً إلى أن قطاع السياحة والسفر يعد أحد أبرز القطاعات الداعمة لفرص العمل في السوق المحلية.

وأوضح أن تشغيل منشأة واحدة تضم نحو 300 غرفة يحتاج إلى نحو 350 موظفاً، ويعتمد ذلك على حجم المرافق المتوافرة في الفندق، خصوصاً عدد المطاعم، لافتاً إلى أن قطاع السياحة والسفر سيستمر في توفير مزيد من فرص العمل، لاسيما في ظل العدد الكبير للغرف التي لاتزال في مرحلة الإنشاء.