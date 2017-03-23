"إعمار للضيافة" تكشف النقاب عن "العنوان بوليفارد"

كشفت "العنوان للفنادق والمنتجعات"، العلامة التجارية الفندقية الفاخرة من "مجموعة إعمار للضيافة"، عن أول مشاريعها الجديدة خلال السنوات السبع المقبلة من خلال منتجعها العصري الجديد "العنوان بوليفارد". ويمثل الفندق الجديد إضافة قيّمة إلى محفظة "مجموعة إعمار للضيافة" المتنامية من وجهات الضيافة الفاخرة التي تقدم مفاهيم جديدة في قطاع الضيافة وترسي معايير غير مسبوقة في تميز الخدمات.

ويضم فندق "العنوان بوليفارد" 196 غرفة فاخرة، تشمل 116 غرفة "ديلوكس" واسعة و44 غرفة من فئة "بوليفارد" و28 جناحاً بغرفة نوم واحدة و7 أجنحة بغرفتي نوم، إضافةً إلى جناح "العنوان" الفاخر الذي يوفر إطلالات مذهلة على "برج خليفة" و"دبي فاونتن". وإضافة إلى ذلك، هنالك 532 شقة فندقية بما في ذلك شقق الدوبلكس واثنتان من شقق الـ "بنتهاوس"، كما تتيح الشقق الفندقية للضيوف الراغبين بالإقامة لفترة قصيرة إمكانية الاستفادة من المرافق المتنوعة التي يحتضنها الفندق.

وقال كريس نيومان، الرئيس التنفيذي للعمليات في "مجموعة إعمار للضيافة": "يمثل "العنوان بوليفارد" تجسيداً حقيقياً لطموح "مجموعة إعمار للضيافة" نحو رسم ملامح جديدة للقطاع، فهو احتفالية بتميز خدمات الضيافة التي نقدمها للضيوف في دبي، ويمتاز بطابع المنتجعات الراقية في قلب المدينة، لتتكامل فيه الأجواء الرومانسية الساحرة للمنتجعات مع مزايا ومرافق وخدمات الفنادق الراقية. ولا شك بأن كل ما في "العنوان بوليفارد" استثنائي، بدءاً من الهندسة المعمارية والديكورات الداخلية، مروراً بإطلالاته المباشرة على أبرز معالم المدينة، وانتهاءً بالتزامنا الراسخ بتقديم خدمات فائقة التميز تجعل من إقامة الضيوف تجربة لا تنسى على كافة المستويات".

ويستوحي "العنوان بوليفارد" تصاميمه المعمارية وديكوراته من فنون "آرت ديكو" الهندسية، مقدماً لضيوفه تجربة فريدة من نوعها تعكس الإمكانات الكبيرة والخبرات المعمقة التي تتمتع بها العلامة التجارية "العنوان للفنادق والمنتجعات" في إدارة مشاريع الفنادق والشقق الفندقية متعددة الاستخدامات.

وتحفل هذه الوجهة الجديدة بالتفاصيل الأوروبية الكلاسيكية التي تتناغم بدورها مع لمسات الفخامة والرقي، دون مغالاة. ويستند الفندق في جوهره إلى مفهوم الأناقة التي تتخطى الأطر الزمنية التقليدية، حيث الديكورات الداخلية المستوحاة من حقبة السفر الفاخر، والتي تتجسد بالتصاميم الدقيقة التي تزين أرجاء المساحات العامة ضمن الفندق، ليشعر الضيوف من العائلات ورجال الأعمال والسياح على حد سواء وكأنهم في منازلهم، وتحيط بهم مجموعة شخصية من الأعمال والتركيبات الفنية.

ويتميز الفندق بموقعه الحيوي في قلب المدينة، ليكون خياراً مثالياً للزوار العالميين الذين يفضلون التواجد في منطقة قريبة من أبرز المعالم التجارية والثقافية والترفيهية في دبي. ويمكن الوصول من "العنوان بوليفارد" مباشرة إلى "دبي مول"، أكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم، كما يقع الفندق على "بوليفارد محمد بن راشد" و"دبي أوبرا".

وتابع كريس نيومان موضحاً: "يعتبر الموقع الحيوي والمرافق المتكاملة من المزايا التي تجتذب اهتمام الزوار من كافة أنحاء العالم، لكن "العنوان بوليفارد" يقدم أيضاً قيمة كبيرة وخيارات متنوعة تنسجم مع أرقى أساليب الحياة العصرية، ليكون بالفعل خياراً مفضلاً لنخبة الضيوف. ويتمتع الفندق بالعديد من المزايا التي تميّزه عما هو سائد في السوق، سواء من حيث الإطلالات المذهلة للغرف والشقق الفندقية، أو المرافق الترفيهية المتكاملة، وانتهاءً بخيارات الصحة واللياقة والاسترخاء، بما يلبي احتياجات الضيوف على كافة المستويات".