1.1 مليون مسافر متوقع عبر مطار دبي في 4 أيام

تجري الاستعدادات على قدم وساق في مطار دبي الدولي الأول في العالم بأعداد المسافرين الدوليين لضمان استقبال سلس لما يقرب من 1.1 مليون مسافر من المتوقع أن يسافروا عبر المطار خلال 4 أيام فقط ابتداء من اليوم.

وضمن إطار حرص مطارات دبي على توفير تجربة سفر رائعة للمسافرين، هناك مجموعة من العروض والأنشطة الترفيهية الحية خاصة بالعائلات والأطفال، لنشر السعادة وإدخال البهجة إلى قلوبهم، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وتوقعت النائب الأول للرئيس للاتصال والسمعة المؤسسية في مطارات دبي انيتا مهرا، أن يستخدم المطار نحو 1.1 مليون مسافر بمعدل 260 ألف مسافر يوميا في الفترة ما بين 24 – 27 مارس خلال عطلة نهاية الأسبوع والربيع، لافتاً إلى ضرورة قدوم المسافرين مبكرا إلى المطار لإنجاز إجراءاتهم بسلاسة والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية الحية والاستفادة من العروض التي تقدمها بعض المطاعم والمقاهي وفرص التسوق والاسترخاء.

رحلات

من جانبها، تتوقع طيران الإمارات أعداداً قياسية من المسافرين نهاية الأسبوع الحالي. وتقدر أعداد المسافرين الذين سيستخدمون المبنى رقم 3 المخصص لرحلات الناقلة خلال نهاية الأسبوع بأكثر 89 ألفاً. ومن المتوقع أن ترتفع أعداد المسافرين اليوم إلى ما يزيد على ألف مسافر.

ونصحت طيران الإمارات المسافرين على رحلاتها بالوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد الإقلاع، مع الوضع في الاعتبار الاختناقات المرورية والأشغال على الطرق المؤدية إلى المطار.

وتفتح كاونترات إنهاء إجراءات السفر قبل ست ساعات من موعد الرحلة ويطلب من المسافرين إنهاء الإجراءات قبل 90 دقيقة من موعد الإقلاع أياً تكن درجة سفرهم. وسوف تغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة.

وأصبح الآن في وسع العملاء عبر العالم عمل إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة.

وتتوفر للعملاء أيضاً إمكانية إنجاز إجراءات سفرهم وتسليم أمتعتهم على 16 كاونترا ضمن مواقف السيارات خلال الفترة من 24- 6 ساعات قبل موعد الإقلاع.