الاتحاد تمنع حمل اللاب توب مع المسافرين لأميركا

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، بدء تنفيذ قرار يمنع حمل "الأجهزة الالكترونية الأكبر من الهاتف النقال على جميع الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية".

وقالت الناقل الرسمي بالعاصمة الاماراتية إنها "لن تسمح للمسافرين من مطار أبوظبي الدولي أو عبره إلى أميركا، حمل أجهزة إلكترونية يزيد حجمها عن حجم الهاتف النقال أو الهاتف الذكي على مقصورة الطائرة".

واشارت في بيان صحافي إلى أن "أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية بما في ذلك أجهزة آيباد وأجهزة الألعاب الإلكترونية وكاميرات التصوير وأجهزة الكتب الإلكترونية يجب وضعها في حقائب الأمتعة التي تشحن في الطائرة".

ويستثني القرار المتوقع صدور شبيه له في شأن السفر إلى بريطانيا، "الأجهزة الطبية حيث يمكن حملها على متن الطائرة".

يذكر أن شركة الاتحاد للطيران، تشغل 45 رحلة ذهاب وعودة كل أسبوع بين أبوظبي وست مدن أمريكية منها نيويورك وواشنطن وشيكاغو.