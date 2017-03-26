دبي تتفوق على لندن في الغرف الفندقية

حلت دبي في المرتبة التاسعة عالمياً من حيث احتضان أكبر عدد من الغرف الفندقية، متفوقة على لندن التي حلت في المرتبة العاشرة باحتضانها 90 ألف غرفة فندقية.

وقال موقع انسايدرمونكي الذي نشر التقرير، إن دبي تزخر بالأماكن الجميلة، على شاكلة جزر النخلة، وبرج خليفة ناطحة السحاب التي تعلو شاهقة إلى ارتفاع 160 طابقاً. فيما يتهادى فندق برج العرب في المدينة ضاماً 202 جناح نوم، وفقا لصحيفة "البيان".

وحلت بانكوك في المركز الثامن بـ 100 ألف غرفة فندقية، وواشنطن العاصمة في المركز السابع، ونيويورك في المركز السادس، وشيكاغو في المركز الخامس بـ100 ألف غرفة لكل منها، وجاءت برشلونة في المركز الرابع بـ120 ألف غرفة، وباريس في المركز الثالث بـ140 ألف غرفة، وأورلاندو في المركز الثاني بـ150 ألف غرفة، ولاس فيغاس في المركز الأول بـ152 ألف غرفة فندقية.