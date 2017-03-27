المغرب يستهدف 70 مليون مسافر بـ 2035

انضمت الدار البيضاء إلى المحطات التي تخدمها طيران الإمارات بطائرتها العملاقة A380، في أول رحلة منتظمة لهذا الطراز في شمال إفريقيا. وهبطت الطائرة العملاقة في مطار الملك محمد الخامس، في أول رحلة منتظمة لهذا الطراز من الطائرات إلى المغرب وإلى دول شمال إفريقيا.

وتوفر هذه الطائرة ذات الطابقين 982 مقعداً يومياً بين الدار البيضاء ومركز طيران الإمارات بدبي.

وكشف مدير النقل الجوي في المديرية العامة للطيران المدني في المغرب، طارق الطالبي، عن استراتيجية جديدة لتحديث الأسطول المغربي في ظل المنافسة القوية مع الشركات الخليجية في سوق الطيران.

وقال الطالبي في مقابلة مع "العربية.نت"، على هامش المؤتمر الصحافي حول إطلاق طيران الإمارات أول رحلة من دبي إلى الدار البيضاء على متن A380، إنه من المستهدف الوصول إلى نحو 70 مليون مسافر بحلول العام 2035 ونحو 182 ألف طن على صعيد حركة الشحن الجوي.