"إعمار" تنتهي من وضع الأساسات لمشروع البرج بـ"خور دبي"

أعلنت "إعمار العقارية"، التي تضطلع بتطوير "خور دبي" كمشروع مشترك مع "دبي القابضة"، اليوم، عن انتهاء أعمال وضع الأساسات في مشروع البرج في "خور دبي"، الذي يبدأ بذلك رحلته التي سينهض بها من قلب دبي ليشمخ عالياً في سماء المدينة.

وخلال الأيام المقبلة، ستبدأ ملامح الهيكل الخارجي للبرج بالظهور للعيان، ويعمل عدد من الفرق المتخصصة في موقع المشروع لتسريع سير الأعمال الإنشائية في البرج الذي يبعد مسافة عشر دقائق فقط عن مطار دبي الدولي.

وحققت "إعمار" إنجازات عالمية سباقة في تنفيذ أعمال الأساسات بمشروع البرج في "خور دبي"، حيث تم اختبار الأساسات بحمل يزيد على 36 ألف طن، وهو رقم قياسي على مستوى مثل هذه الاختبارات في موقع واحد حتى اليوم، ما يسلط الضوء على قوة ومتانة أساسات المشروع الجديد. كما تم استخدام أكثر من 145 من الدعامات لوضع الأساسات في البرج الذي تولى تصميمه المهندس المعماري الإسباني السويسري سانتياغو كالاترافا فالس.

ومع انتهاء وضع أسس قوية للبرج، سيجري استخدام أحدث التقنيات في عالم الإنشاءات والهندسة لاستكمال المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، حيث سيضم عدداً من منصات المشاهدة التي تضمن للزوار أروع الإطلالات بزاوية 360 درجة على مختلف أرجاء المدينة والمناطق المحيطة بها. وتتمثل أبرز معالم البرج في "قاعة القمة" التي تتيح للضيوف إطلالات رائعة في سماء المدينة إلى جانب العديد من المنصات المخصصة لكبار الشخصيات وهي مكللة بحدائق جميلة تحاكي طابع "حدائق بابل المعلقة" التي كانت من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.

ويمتد مشروع "خور دبي" على مساحة 6 كيلومترات مربعة بجوار خور دبي التاريخي، ويطل على الأفق العمراني لوسط مدينة دبي، كما يمتاز بموقعه على مقربة من محمية رأس الخور للحياة الفطرية التي تم إدراجها ضمن اتفاقية "رامسار" الدولية برعاية منظمة "اليونسكو" وتشكل موطناً لما يزيد على 67 فصيلة من الطيور المائية. كما يرتبط البرج مباشرة بالمنطقة التجارية الجديدة التي يجري تطويرها لتكون من بين الأكبر في العالم على الإطلاق.

ويضيف البرج الجديد قيمة اقتصادية هائلة لمشروع "خور دبي"، حيث كشفت "إعمار" عن مجموعة استثنائية من المجمعات السكنية فيه مثل "كريك جيت" و"هاربور جيت" و"ذا كوف" و"دبي كريك رزيدنسز" و"كريك سايد 18" و"هاربور فيوز" و"كريك