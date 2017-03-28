"طيران الإمارات" تصل بأول رحلة لطائرة A380 للمغرب

انضمت الدار البيضاء إلى المحطات التي تخدمها طيران الإمارات بطائرتها العملاقة A380، في أول رحلة منتظمة لهذا الطراز في شمال إفريقيا.

وهبطت الطائرة العملاقة في مطار الملك محمد الخامس اليوم، في أول رحلة منتظمة لهذا الطراز من الطائرات إلى المغرب وإلى دول شمال إفريقيا. وتوفر هذه الطائرة ذات الطابقين 982 مقعداً يومياً بين الدار البيضاء ومركز طيران الإمارات بدبي.

وقال أورهان عباس: "واصلت طيران الإمارات طوال السنوات الـ15 الماضية خدمة الدار البيضاء بنجاح وتميّز، وقد حان الوقت لاستخدام طائرتنا الرائدة A380 على هذا الخط. ولا شك في أن تشغيل هذه الطائرة سيساهم في مزيد من تعزيز العلاقات السياحية والتجارية التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب".

وأضاف: "تلعب طائرات الإمارات A380 دوراً محورياً ضمن استراتيجيتنا الشاملة، كما يمثل تشغيل هذه الطائرة إلى المغرب تطوراً لخدمتنا من وإلى الدار البيضاء، خصوصاً أننا نعلم أن زبناءنا على هذا الخط تواقون لتجربة وسائل الراحة المتقدمة والمنتجات الجوية المبتكرة التي توفرها طائرة الإمارات A380".

وكانت طيران الإمارات قد بدأت خدمة الدار البيضاء في مارس 2002 بثلاث رحلات في الأسبوع، واتسعت الخدمة تدريجيا مع زيادة في الوتيرة والسعة استجابة للطلب المتنامي على السفر بين الدار البيضاء ودبي وما بعدها ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات.

واليوم، تقوم طيران الإمارات برحلة يومية من وإلى الدار البيضاء. وبفضل رحلاتها اليومية الجديدة على متن طائرة A380 ، يمكن لركاب طيران الإمارات الاستفادة من شبكة رحلات ممتازة إلى الأسواق الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي، وشرق آسيا، وأستراليا، وإلى العديد من المدن التي تخدمها طائرة طيران الإمارات A380، مثل المملكة السعودية والدوحة وبكين وشانغهاي وغوانزهو وهونغ كونغ وسيدني وبريسبان وبيرث.

وتعد طيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات إيرباص A380، حيث نقلت أكثر من 69 مليون مسافر على متن طائراتها الرائدة منذ سنة 2008. كما تعد طيران الإمارات أكبر زبون لطائرة A380، بأكثر من 50 طلبية شراء تنتظر التسليم.

وقد أدخلت طيران الإمارات، إلى حد الآن، خدمات طائرة A380 في 45 وجهة من شبكتها. حيث قام أسطولها الحالي البالغ 93 طائرة من طراز A380 برحلات إلى 66 مطارا، وقطع أكثر من 1063 مليون كيلومتر، خلال 78.032 رحلة ذهابا وأيابا.