الصين تبني مدينة عملاقة تتسع لـ100 مليون نسمة

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الصين تعتزم بناء مدينة عملاقة أكبر من بريطانيا، تتسع لأكثر من 100 مليون نسمة، أي ما يعادل عشر سكان البلاد.

وقالت الصحيفة إن السلطات تخطط لبناء شبكة مترامية الأطراف من السكك الحديدية، والطرق السريعة لضمان عدم قضاء سكان منطقة جينغ –جين –جي الحضرية أكثر من ساعة للوصول إلى مبتغاهم.

ومن المقرر أن تضم هذه المدينة العملاقة الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من الصين على بحر " بوهاي" في أحضانها بعضا من أكثر مناطق الصين الحضرية سكانا.

حيث ستضم منطقة بكين (20 مليون نسمة)، وتيانجين (13 مليون نسمة)، فضلا عن هيباي الإقليم المحيط بهما، ويضم 74.2 مليون نسمة.

وستغطي هذه المنطقة المعروفة بـ جينغ –جين –جي مساحة شاسعة تغطي 83,403 ميل مربع ما يعادل 216,020 كم مربع، أكبر من بريطانيا بـ 3000 ميل مربع. كما أنها أكبر من لندن الكبرى بـ 137 مرة، وفقاً لصحيفة "البيان".

وبحلول 2020 سيكتمل 80 خطا للقطارات بين المدن، وسيظهر 16 خطا أخرى على الخارطة في 2050.