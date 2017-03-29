"المأكولات".. تنقل بودروم التركية إلى دبي في أسبوع

أعلن منتجع و سبا "نيكاي بيتش" دبي عن إطلاق "أسبوع بودروم" التركية خلال الفترة بين 28 و 31 مارس الجاري، حيث سيقوم الشيف التنفيذي لمنتجع و سبا الفندق في بودروم، محمد سويكان بتقديم المأكولات التركية ترويجا لعالم الطهي الخاص بمنتجعات الفندق العالمية و للثقافة التركية.

وقال الشيف محمد سويكان: "نود أن نقدم أطباق مدينة بودروم المميزة إلى دبي ليحظى الضيوف بتجربة الأطباق المشهورة التي أحضرها في منتجع و سبا "نيكاي بيتش" بودروم و التي لا تقدم في أي مطعم آخر حيث تتميز بوصفاتها التقليدية المحضرة بنكهات معاصرة لتكون ذات طعم مبتكر".

إلى ذلك، قال مكتب الثقافة والإعلام التابع للقنصلية التركية في دبي بالإمارات، إن تركيا استقبلت 822.85 ألف سائح خليجي خلال العام الماضي 2016.

وبلغت نسبة النمو في السياح الخليجيين إلى تركيا 27%، مقارنة بعدد السياح الخليجيين خلال العام 2015.

كما بلغ عدد الزوار من الإمارات إلى تركيا العام الماضي، نحو 300 ألف سائح، يشكلون 36% من إجمالي الزوار الخليجيين إلى تركيا خلال الفترة نفسها.

وأضاف المكتب: "قامت تركيا بتعزيز مكانتها، لتكون إحدى أبرز الوجهات السياحية لقضاء العطلات بالنسبة لمواطني الدول الخليجية والمقيمين فيها".

وتقع مدينة بودروم في المنطقة الجنوبية الغربية من تركيا على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وهي مدينة صغيرة لها مرفأ صغير وجميل، مبانيها بيضاء اللون منحوتة من الجبال التي تتداخل بينها الأشجار الخضراء، ويحيطها خليجان مائيان وفي وسطهما قصر سان بيار المتميز بفخامته وروعته، والقصر والمياه التي على جانبيه هو ما جعل بوردوم تشبه المدينة الفرنسية سان تروبيه الواقعة على شاطئ الريفيبرا.

وتعد بودروم من أشهر المدن التركية السياحية هي مدينة بودروم، هي المدينة التي لا تنام في القاموس التركي، كما وتسمى مدينة الحياة البحرية، وتعرف كذلك بلؤلؤة تركيا، وهي ذات شهرة سياحية كبيرة إذ يرتادها السياح من كافة مناطق العالم.