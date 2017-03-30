ما هي رؤية المغرب في تنمية استثمارات السياحة مع الخليج؟

في حين تشهد العواصم العالمية مرحلة عصيبة على الصعيد الاقتصادي عموما والقطاع السياحي خصوصاً على إثر اجتياح العمليات الإرهابية والاضطرابات الأمنية جميع أروقة العالم الغربي على نحو غير مألوف، تختلف الصورة رأساً على عقب في المملكة المغربية التي تستغل حفاظها على الاستقرار الأمني والسياسي لتسجل نمواً ملحوظاً في عدد السياح بنحو 1.7 % إلى 10.3 مليون سائح في 2016.

وقال رئيس الهيئة السياحية في الدار البيضاء – المغرب سعيد مُهيد في مقابلة مع "العربية.نت" إن المغرب أثبت قدرته على مواجهة التحديات، مسجلا مزيدا من النمو في عدد السياح في العام الماضي، لافتاً إلى أن هذا القطاع يعتاش منه نحو مليوني عائلة في المغرب.

موضحا أن "هذه المساهمة الفعلية للقطاع السياحي المغربي في الناتج المحلي الاجمالي، تعود بشكل رئيسي للعلاقات الاقتصادية الاستثنائية والاستثمارات السياحية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب، بحسب ما أكد مهيد، منوهاً بتنوع التبادل التجاري بين الطرفين وتعدد التدفقات إن كان على صعيد الإيرادات السياحية أو تدفق الاستثمارات والموارد البشرية".

وأضاف: "نستقبل نحو 450 ألف سائح من الدول العربية، القسم الأكبر منهم مصدرهم دول الخليج".

وعن أنواع النشاطات السياحية التي يتمتع بها السائح الخليجي في المغرب، نوه مهيد بازدهار سياحة العائلات الخليجية لاسيما في فصل الصيف، إلى جانب نمو سياحة الأعمال، فيما يفضل السياح المغاربة وجهتي دبي وأبوظبي على وجه الخصوص للتمتع بالنشاطات السياحية المتنوعة وزيارة مراكز التسوق، كما أنهما يشكلان محطة عبور أمام الوافدين من المغرب للسياحة الدينية وتأدية مناسك العمرة في السعودية.

السوق الصينية.. سوقٌ واعدةٌ

وفي سياق متصل، كشف رئيس الهيئة السياحية في الدار البيضاء عن استراتيجية ترويجية جديدة تستهدف السوق الآسيوية عموماً والصينية تحديداً، وترتكز على جذب مزيد من الزوار الصينيين ومواءمة المنتجات السياحية المغربية مع الثقافة الصينية.

وأعرب عن تفاؤله في نجاح هذه الاستراتيجية، حيث من المستهدف أن يصل عدد الزوار القادمين من الصين إلى نحو 130 ألف سائح في 2017 ، على أن يلامس الـ300 ألف بحلول العام 2020.