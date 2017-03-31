تركيا: تراجع السياحة 6.5% ووقف خدمات بوكينغ دوت كوم

تراجع عدد السياح الأجانب الوافدين إلى #تركيا بنسبة 6.51%، في فبراير الماضي ليصل إلى 1.159 مليون سائح٬ مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق التي وصل فيها العدد إلى 1.24 مليون شخص.

وسجل عدد #السياح٬ الانخفاض السنوي التاسع عشر على التوالي٬ على الرغم من أنه الأصغر منذ يناير من عام 2016 وسط المخاوف الأمنية التي أحاطت بالبلاد. وانفرد السياح القادمون من جورجيا بأكبر حصة من أعداد السياح الأجانب في تركيا بنسبة 12.1%٬ يليهم الإيرانيون بنسبة 11.3%٬ ثم البلغاريون بنسبة 9.1%٬ والألمان بنسبة 8.3%٬ والعراقيون بنسبة 4%، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وفي المقابل٬ ارتفع عدد الزوار الروس بنسبة 95.6%، ليصل إلى 39.2 ألف زائر٬ وهذه الزيادة هي الثانية على التوالي بعد حل النزاعات الدبلوماسية في يونيو من العام الماضي. وينفرد قطاع السياحة بنسبة تقترب من 13%، من الاقتصاد التركي٬ وقد تراجعت أعداد السياح القادمين إلى تركيا في العام الماضي بنسبة 35 %.

وفي سياق متصل أصدرت محكمة تركية ليل الأربعاء قرارا يأمر موقع الحجز الفندقي "بوكينغ دوت كوم" وقف تقديم خدماته في تركيا بسبب "المنافسة غير المشروعة"، ولن يتمكن الموقع بعد الآن من تسويق فنادق ونزل في تركيا بسبب قرار المحكمة٬ وفق بيان لجمعية وكالات السفر التركية (تورساب).

وفرضت سلطات المنافسة التركية٬ في وقت سابق٬ غرامة قدرها 700 ألف دولار٬ على الموقع الذي أنشئ في هولندا عام 1996.