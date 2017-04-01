تايلاند تسعى لتعزيز أعداد السياح من الخليج

استقطبت تايلاند 585,6 ألف سائح من الشرق الأوسط العام 2016، بعائدات وصلت إلى 1.16 مليار دولار وزيادة قدرها 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015.

وجاءت الدول الخليجية الخمس في المراتب الأولى في معدل الإنفاق، الإمارات، وعمان، والكويت، والبحرين، وقطر بحسب صحيفة الاتحاد.

ودشنت هيئة تايلاند للسياحة، مكتب دبي والشرق الأوسط أحدث حملاتها السياحية الصيفية تحت عنوان "أميزينج تايلاند سمر غيتوى".

وتكشف الهيئة النقاب عن عناصر الحملة التي تسلط الضوء على أروع المغامرات الرياضية، وأنشطة الصيف والتجارب المتنوعة التي صممت لتلبي احتياجات سياح الخليج والمنطقة.