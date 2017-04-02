انضمام "البترا" الأردنية لشبكة مدن السياحة العالمية

وقع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم #البترا التنموي #السياحي الدكتور محمد عباس النوافلة، في بكين أمس الأول، اتفاقية انضمام البترا لشبكة مدن السياحة العالمية.

وتعتبر شبكة مدن السياحة العالمية منظمة #سياحية دولية تشكلت بشكل طوعي من قبل #المدن_السياحية المعروفة والمؤسسات ذات الصلة بالسياحة في جميع أنحاء العالم بمبادرة من #بكين، وأنشئت في أيلول من سنة 2012، ومقرها وأمانتها في بكين، بحسب صحيفة "الرأي" الأردنية.

وحضر توقيع الاتفاقية عن الجانب الأردني القنصل الفخري عيسى حجازين، ونائب مدير هيئة تنشيط السياحة عادل أمين، وعضو لجنة السياحة في سلطة اقليم البترا صلاح هلالات، ومدير مديرية السياحة في اقليم البترا صبري الفضول، وعن الجانب الصيني نائب عمدة بكين تشنغ هونغ ومدير شبكة المدن السياحية العالمية.

وأكد النوافلة أنه وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم الشبكة بتسويق وترويج المدن الأعضاء ومن ضمنها البترا، مشيرا إلى أنه وعلى هامش الاتفاقية ستقام أول فعالية لتسويق البترا في شهر أيلول المقبل في ولاية لوس انجلوس الأميركية.

وقال النوافلة إنه خلال حفل التوقيع تمت مناقشة أطر التعاون بين سلطة إقليم البترا وبلدية بكين في المجالات كافة، حيث أبدت نائب العمدة الاستعداد التام لتسهيل المعيقات وتذليلها بهدف النهوض بالواقع السياحي وتطويره بالشكل الأمثل.

وأضاف النوافلة أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقا جديدة للمزيد من التعاون السياحي بين المنطقتين، كما أنها ستسهم بالترويج السياحي للبترا والتعريف بها بشكل أوسع.