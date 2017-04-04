المغرب يتوقع موسماً سياحياً "ممتازاً"

المصدر: الرباط - أ ف ب

تشهد السياحة في المغرب نهوضاً واضحاً منذ بداية العام وخصوصاً في مراكش، وأعلن مسؤول في القطاع لوكالة فرانس برس أن التوقعات للأشهر المقبلة "ممتازة".

وقال رئيس المرصد المغربي للسياحة سعيد محيد إن هذا الانتعاش سجل في الشهرين الأولين من العام 2017 علما أن الزيادة السنوية لعدد السياح العام الفائت لم تتجاوز 1,5 في المئة (10,3 مليون سائح).

وأوضح أنه خلال يناير وفبراير ازداد عدد الوافدين إلى المراكز الحدودية بنسبة 10.5%، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. وبلغت نسبة الزيادة للسياح الأجانب 14.4%، وللمغاربة المقيمين في الخارج 5.6%.

وعلى صعيد المبيت في الفنادق، شهد القطاع زيادة بنسبة 15.3%، وخصوصا في #مراكش وأغادير والدار البيضاء، وفق المصدر نفسه.

وسجلت إشارات النهوض الأولى في نوفمبر 2016 حين استضافت المملكة المؤتمر الدولي حول المناخ، ما أتاح "تعزيز صورة #المغرب بوصفه وجهة جذابة وآمنة"، على قول محيد.

وأضاف رئيس المرصد "نشهد منذ نوفمبر معدل زيادة بنسبة 10%، ويعزى ذلك خصوصا إلى إطلاق خطوط جوية جديدة ورفع مستوى السلع السياحية"، مشيرا إلى أن التوقعات بالنسبة إلى مارس وأبريل "ممتازة".

ويشكل الفرنسيون ثلث السياح الذين وفدوا إلى المغرب في الفترة الأخيرة يليهم الإسبان والبريطانيون والألمان.