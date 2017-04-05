الحظر الأميركي للأجهزة اللوحية على الطائرات يتوسع

قالت شركة طيران الإمارات اليوم الأربعاء إنها ستبدأ في إعارة أجهزة كمبيوتر لوحية (تابلت) لمسافري الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال في رد فعل على حظر أميركي على اصطحاب معظم الأجهزة الإلكترونية الشخصية إلى مقصورات الركاب على متن الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وحظرت الولايات المتحدة في الخامس والعشرين من مارس آذار اصطحاب المسافرين أجهزة إلكترونية أكبر من الهواتف المحمولة إلى كبائن الركاب على متن الرحلات المتجهة لها مباشرة من 10 مطارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا ومن بينها الإمارات.

وقالت الشركة في بيان إن طيران الإمارات تقدم هذه الخدمة لتخفيف الإزعاج الناتج عن الحظر. ويأتي القرار عقب إجراءات مماثلة اتخذتها الأسبوع الماضي الخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران واللتان شملهما الحظر.

ويحذر خبراء في القطاع من أن الحظر قد يدفع مسافري الدرجتين الأولى ورجال الأعمال إلى التعامل مع شركات طيران لا يشملها الحظر.

وتسمح طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية أيضا للركاب بتسليم أجهزتهم الشخصية قبل الصعود إلى الطائرة مباشرة.