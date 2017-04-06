إياتا: الطلب العالمي على السفر يرتفع 4.8% في فبراير

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم الخميس إن الطلب العالمي على السفر بالطائرات زاد 4.8% في فبراير شباط ليواصل البداية القوية التي سجلها في يناير كانون الثاني مدفوعا بانخفاض الأسعار وتحسن الاقتصادات.



وقال إياتا إن تقديراته تشير إلى انخفاض الأسعار بما يزيد على 10% بالقيمة الحقيقية على مدى العام الأخير وأضاف أن الضبابية المتعلقة بقيود السفر الأمريكية ليس لها أثر كبير، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".



وقال ألكسندر دو جونياك المدير العام لإياتا في بيان "رغم أننا سنظل قلقين إزاء أثر أي قيود على السفر أو إغلاق الحدود فإننا لم نرصد تحول محاولات الحظر الأميركية على السفر من ست بلدان إلى اتجاه عام في حركة النقل."



وإجمالا زادت الطاقة الاستيعابية في فبراير شباط 2.7% مما أدى لارتفاع معامل الحمولة، الذي يقيس مدى امتلاء الطائرات، 1.6 نقطة مئوية إلى 79.5%. وقال إياتا إن هذا أعلى مستوى مسجل على الإطلاق لشهر فبراير شباط.

