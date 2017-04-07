إيرباص وبوينغ تقتربان من صناعة طائرة طويلة المدى

تعرض كل من إيرباص وبوينغ الآن طائرة تبدو قادرة على الطيران بدون توقف في رحلات تجارية من سيدني إلى لندن، وهو ما تحلم به شركة الطيران الأسترالية كوانتاس.

ويقول خبراء في قطاع الطيران إنه طالما لن ترتفع أسعار النفط لتتجاوز 70 دولارا للبرميل، فإن تسيير رحلة تستغرق 20 ساعة سيصبح ممكنا من الناحية المالية وربما يبدأ فعليا خلال خمس سنوات.

وقال متحدث لرويترز إن ايرباص زادت مدى طائرتها ‭‭A350-900ULR‬‬ إلى 9700 ميل بحري (17 ألفا و960 كيلومترا) من 8700 ميل بحري أعلنتها حينما باعت طائرات للخطوط الجوية السنغافورية في 2015. ومع الأخذ في الاعتبار الرياح المعاكسة، فإن الرحلة من سيدني إلى لندن تمتد إلى 9600 ميل بحري.

وقال ألان جويس الرئيس التنفيذي لكوانتاس لرويترز عن الطائرة ‭A350-900ULR‬ وطائرة منافستها بوينغ الأكبر حجما لكن أقل تطورا ‭‭777-8‬‬ "نعتقد أن تلك الطائرات من المحتمل أن تكون ذات نشاط قوي على تلك المسارات.

"تعرف مما فعلوه مع طائرات أخرى أن مساري سيدني-لندن وملبورن-لندن محتملان فعلا."

وبالنسبة لكوانتاس، فإن رحلة بدون توقف على مسار سيدني-لندن تختصر ثلاث ساعات من وقت الطيران ستتيح لها تحصيل علاوة وتقديم خدمة متميزة عن نحو 12 ناقلة أخرى تسير رحلات على ما يعرف بخط الكنغر مع وقفات في سنغافورة ودبي وهونغ كونغ.

ويشكل المسار 13% فقط من طاقة كوانتاس الدولية لكنه يحمل رقم الرحلة المميز ‭‭QF1‬‬ ويعد مهما لعلامتها التجارية العالمية.