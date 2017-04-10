"إيران إير" توقع عقداً مع إيه تي آر لشراء 20 طائرة

نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن نائب وزير النقل الإيراني قوله، اليوم الاثنين، إن الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) وقعت عقدا لشراء 20 طائرة من شركة إيه.تي.آر.

ويأتي الاتفاق بعد أن وقعت إيران، التي لم تشتر بشكل مباشر أي طائرة غربية الصنع منذ نحو 40 عاما، عقودا مع إيرباص الأوروبية ومنافستها الأميركية بوينغ العام الماضي لشراء نحو 180 طائرة.

وأصبح هذا ممكنا بعد إبرام اتفاق بين إيران وست قوى كبرى لرفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل تقييد إيران برنامجها النووي.

وإيه.تي.آر مشروع مشترك بين إيرباص ومقرها فرنسا، وشركة ليوناردو الإيطالية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن أصغر فخرية كاشان قوله "العقد بين إيران إير وايه.تي.آر لشراء 20 طائرة طراز 72-600 من إيه.تي.آر جرى توقيعه من قبل المسؤولين في كلا البلدين".

وجرى التوصل إلى اتفاق أساسي لشراء 20 طائرة، مع خيارات لشراء 20 طائرة أخرى، قبل عدة أسابيع لكن المفاوضات طالت بشأن اتفاق يتعلق بالصيانة وقطع الغيار بين "إيران إير" وشركة برات آند ويتني الكندية لصناعة المحركات والمملوكة لمجموعة يونايتد تكنولوجيز الأميركية لصناعات الطيران.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان فخرية كاشان يشير إلى عقد الطائرات الأساسي أم حزمة الاتفاق النهائي بما في ذلك الاتفاق المتعلق بالمحركات.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من إيه.تي.آر لكن متحدثا باسم الشركة قال أمس الأحد "مازلنا نعكف على وضع اللمسات النهائية على الاتفاق".