مشروع "القديّة" سيجذب استثمارات صخمة بعدة قطاعات

توقع إسلام البياع، رئيس قسم استشارات الصفقات في كي بي ام جي السعودية، أن يحقق مشروع مدينة "القدّية" أكبر مدينة ترفيه بالعالم، إقبالا كبيرا من المستثمرين ودخول كبير للشركات التي تنتظر مثل هذه الفرص.

وقال البياع في مقابلة مع قناة "العربية" إن سعر دخول التذكرة للمشاريع المماثلة لهذا المشروع بالعالم، مثل ديزني لاند وغيرها، يتراوح بين 100 و300 دولار أميركي، مؤكدا أن السائح السعودي سيكون لديه الخيار بين الذهاب بالطائرة أو الاستمتاع بمدينة عالمية على بعد ساعة بالسيارة.

وتوقع أن تكون "هناك حاجة إلى زيارة المدينة الترفيهية الضخمة، تتراوح بين 5 و10 مرات، لكونها مشروعا مترامي الأطراف ومتعدد الأغراض يهدف إلى جذب الزوار من العالم، ويحقق إيرادات متكررة تجعل الفرص الاستثمارية فيه جاذبة".

وأشار إلى وجود "احتياج هائل لهذه المشاريع، فهناك عدد هائل من السعوديين يسافرون كل سنة خارجيا، والأجدر والأوفر لبعض المواطنين أن يكون لديهم فرص للترفيه والرياضة والثقافة داخليا، بجانب قدرة المشروع على استقطاب الزوار من البلدان المجاورة".

ونوه بتنوع الفرص الاستثمارية في مشروع القدية، في القطاع الفندقي والترفيهي والتجزئة وقطاع الأطعمة، مؤكدا أن العديد من الشركات ستتدافع للاستفادة من هذا المشروع الضخم والمميز، والذي سيخلق قيمة مضافة في عدة قطاعات.